Shakira, vergi kaçakçılığından yargılanacak

Kolombiyalı şarkıcı Shakira’nın 14,5 milyon euro gelir vergisini ödemediği gerekçesiyle resmi olarak yargılanmasına karar verildi.

İspanya’da yaklaşık 15 milyon euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargılanan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira için 8 yıl hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme, Kolombiyalı pop şarkıcısı Shakira’nın vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanacağı davayı bugün onayladı. İspanyol savcılar, ünlü şarkıcının 2012-2014 yıllarında 14,5 milyon euro tutarında vergi kaçırdığı iddiasıyla 8 yıl 2 ay hapis ve para cezasına çarptırılabileceğini söyledi. Duruşmanın tarihinin henüz belli olmadığı bildirildi.

Barselona Mahkemesi, mayısta İspanya’da ikamet ettiği 2012-2014 yıllarında elde ettiği geliri gizleyerek, 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira’nın itirazlarını reddederek hakkında 6 farklı suçlamayla yargılanmasına karar vermişti.