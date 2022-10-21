SGK Başkanlığına fatura edilen ilaçları ve sağlık malzemelerini yabancı uyruklu kişilere satarak kamuyu dolandırdıkları iddia edilen çoğunluğu devlet hastanesi çalışanından oluşan şebeke, İstanbul merkezli 10 ilde yapılan operasyonla çökertildi. Operasyon

SGK Başkanlığına fatura edilen ilaçları ve sağlık malzemelerini yabancı uyruklu kişilere satarak kamuyu dolandırdıkları iddia edilen çoğunluğu devlet hastanesi çalışanından oluşan şebeke, İstanbul merkezli 10 ilde yapılan operasyonla çökertildi. Operasyonda 13 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 56 şüpheliden 50’si yakalandı.