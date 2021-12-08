Sezen’i öldüren katil, kar maskesiyle gelmiş

İzmir’de dini nikahlı yaşadığı ve 5 aylık hamile olan eşi Sezen Ünlü’yü 17 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık, bugün hakim karşısına çıktı. Sanık hakkında ’gebe olduğu bilinen kadını öldürme’ ve ’çocuğu kasten öldürmek’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Duruşmada olayın tanıkları, cinayet zanlısı Yolum’un olay yerine kar maskesiyle geldiğini söyledi.

Olay, geçtiğimiz 26 Mart tarihinde saat 23.00 sıralarında, Konak ilçesi Güney Mahallesi 1158 Sokak’ta meydana geldi. 5 aylık hamile Sezen Ünlü (17) sokakta yürüdüğü esnada arkasından gelen, dini nikahlı eşi Anıl Y. (24) tarafından bıçaklandı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılan Ünlü, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Bıçaklı saldırı sırasında hamile olan Ünlü’nün bebeğinin de öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Anıl Y. polisteki ilk ifadesinde, "İki aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Eşime ait sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Sonra eşimi bıçakladım ve olay yerinden kaçtım" dedi. Şahıs emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Ünlü’nün ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan ve İzmir 11’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Anıl Y. için ’Gebe olduğu bilinen kadını öldürme’ ve ’Çocuğu kasten öldürmek’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezası istendi.

Kendisini aldattığını düşündüğü için cinayeti işlediğini söyledi

Davanın ilk duruşması bugün İzmir 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Anıl Yolum, taraf avukatları ve Ünlü’nün babası ile yakınları katıldı. Duruşmada ilk olarak sanığa söz verildi. Sanık Yolum, Ünlü’nün kendisini aldattığını düşündüğü için cinayeti işlediğini söyleyerek, "Babası, bir gün Sezen’i alıp götürdü. Ancak geri getirmedi. Şiddete uğradığı gerekçesiyle hakkımda uzaklaştırma kararı almışlar. Olaydan 1 ay önce mahalledeki arkadaşlardan, Sezen’in başka biriyle flört ettiğini duydum. Olay günü ise Sezen’in arkadaşlarıyla buluştuk. Sezen’e telefonumu verip Instagram’a girmesini istedim ama kabul etmedi. Sonra telefonda birkaç dakika bir şeyler yaptı. Kendisine gelen mesajları sildiğini fark ettim. Sosyal medyasından ’Esat’ adında biriyle mesajlaştığını gördüm. Mesajlarda ’hani buluşacaktık, niye gelmedin?’ tarzında şeyler yazıyordu. Bunu sorduğumda ’Of yeter. Ben onunla birlikteyim. Onu seviyorum. Karnımdaki çocuk senden değil’ diye çıkışınca tuhaf oldum. Gözüm karardı. Üzerimdeki bıçağı salladım. Keşke vurmasaydım. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Sezen yerdeydi. Pişmanım" açıklamasında bulundu.

"Kars’a gitmek istedi. Meğerse şiddetten kaçmak istiyormuş"

Cinayet zanlısı Anıl Yolum’un ardından duruşmada söz alan Sezen’in babası Serdar Ünlü, sanıktan şikayetçi olduğunu yineledi. Ünlü, "2019 yılında ablam, kızımla sanığın arkadaşlığından söz etti ve nişanlanmak istediklerini söyledi. Ben de ’olur’ dedim. Sonrasında sanığın kızıma tecavüz ettiğini, bu sebepten ötürü evlilik planları yaptıklarını, bunların yanı sıra sanığın kızıma şiddet uyguladığını öğrendim. Kızım bana ’namus meselesi’ dedi. Ben de sırf bu yüzden evlenmek zorunda olmadığını söyledim. Kızım, annesiyle diyaloğu olmamasına rağmen onun yaşadığı Kars’a gitmek istedi. Meğerse şiddetten kaçmak istiyormuş. Uzaklaştırma kararı aldırdım" ifadelerini kullandı.

Olay yerine kar maskesiyle gelmiş

Olay günü Sezen Ünlü ile birlikte olan Y.K. ve P.K. çifti de duruşmada tanık olarak dinlendi. Yolum’un kar maskesiyle yanlarına geldiğini belirten Y.K., "Eşim P. ve Sezen ile otururken kar maskeli biri yanımıza geldi. Maskeyi indirince Anıl olduğunu anladık. Sezen’in telefonunu zorla alarak Instagram’a girdi. Ardından Sezen ve Anıl, konuşmak için bizden biraz uzaklaştılar. Eşimle o sırada metruk bir binada oturuyorduk. Bağırma sesi duyunca yanlarına gittiğimizde Sezen yerde yatıyordu. Anıl’ın elinde bıçak vardı. Bizi cinayete ortak etmekle tehdit edip, kaçtı. Sonra polisi ve ambulansı aradık" dedi. Tanık P.K. ise "Biz üçümüz otururken Anıl, kar maskesiyle yanımıza geldi. Telefon tartışması yaşadıktan sonra bizden biraz uzaklaştılar. Bir süre sonra Sezen’in bağırmasını duyup, yanlarına gittiğimizde Sezen yerde yatıyordu. Onu öyle görünce şoka girdim" diye konuştu.

Konuşmaların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, yeni tanıkların dinlenmesine hükmederek duruşmayı 1 Şubat’a erteledi.