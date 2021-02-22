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Sezay’ın ölümündeki sır perdesi yeni görgü tanıklarıyla aralanıyor

Gaziantep’te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Sezay Koçak Özahi’nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın detaylı otopsi ve telefon inceleme raporunun dosyaya eklenmesiyle tamamlanması bekleniyor. Sezay’ın kardeşi Neveser Özyalçın, soruşturmanın gidişatını değiştirecek düzeyde beyanlarda bulunan yeni görgü tanıklarının dosyaya eklendiğini belirtirken gözü yaşlı anne Fatma Koçak ise "Benim kızım intihar etmez. Bunu vurguluya vurgulaya söylüyorum" dedi.

Asayiş 22.02.2021, 13:23
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Sezay’ın ölümündeki sır perdesi yeni görgü tanıklarıyla aralanıyor

Gaziantep’te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Sezay Koçak Özahi’nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın detaylı otopsi ve telefon inceleme raporunun dosyaya eklenmesiyle tamamlanması bekleniyor. Sezay’ın kardeşi Neveser Özyalçın, soruşturmanın gidişatını değiştirecek düzeyde beyanlarda bulunan yeni görgü tanıklarının dosyaya eklendiğini belirtirken gözü yaşlı anne Fatma Koçak ise "Benim kızım intihar etmez. Bunu vurguluya vurgulaya söylüyorum" dedi.

Gaziantep’te 3 Eylül 2020 tarihinde eşi Ali Ö. ile yakınları Emrah Ö. ve Didem Ö.’nün evde olduğu esnada şüpheli bir şekilde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Sezay Koçak Özahi’nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma 6 aydır sürüyor. Eşinin intihar ettiğini öne sürdüğü Sezay Koçak Özahi’nin ailesi ise öldürüldüğünü iddia ediyor. Görgü tanıklarının ifadeleri çerçevesinde cinayet şüphesi üzerinden devam eden soruşturma, ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda genişletildi. Genel soruşturma bürosundan alınarak, cinayet büro savcılığına devredilen dosyada soruşturma savcılık tarafından büyük hassasiyet gözetilerek yürütülüyor.

Detaylı otopsi ve telefon inceleme raporu dosyaya eklenecek

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı cinayet büro ekipleri, Sezay’ın ölümünü aydınlatmak için yeni deliller toplarken savcılık dosyaya eklenen yeni görgü tanıklarının beyanları üzerinden soruşturmayı derinleştiriyor. Sezay’ın ölümünün aydınlatılması noktasında kritik öneme sahip olan detaylı otopsi raporuyla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde incelenen Sezay’a ait telefonunun inceleme raporunun bu ay içinde dosyaya eklenmesi bekleniyor.

Yeni görgü tanığı

Annesinin katıldığı bir televizyon programında canlı yayına bağlanan yeni görgü tanığının ifadelerinin soruşturmanın gidişatını değiştirecek düzeyde olduğuna işaret eden Sezay’ın kardeşi Neveser Özyalçın, iddianamenin hazırlık aşamasının bu ay içinde son bulmasını beklediklerini ve suçluların cezalarını bulması için yargılanmasını istediklerini anlattı.

“Olayın intihar olmadığına artık milyonlar emin”

İddianamenin hazırlık aşamasının ağır ilerlemesinden şikayetçi olduklarını kaydeden Özyalçın, olayın üzerinden yaklaşık 6 ay geçtiğini bugün 169’uncu gün olduğunu ifade etti. İlgili makamlarla sürekli görüştüklerini ancak soruşturmanın ağır ilerlemesinin kendilerini kötü etkilediğini dile getiren Özyalçın, “Sezay’ın ölümüyle şüpheliler hakkında kasten öldürme suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor. En azından artık intihar olmadığını herkes biliyor. Biz en başından beridir intihar olmadığından emindik ama artık milyonlar emin. İçimiz hiçbir zaman rahat olmayacak. Canımız çok yanıyor. Adalet ve hak yerini bulunca bir nebze yüreğimize su serpilecek. Belki Sezayla ilgili bu dosya bir sonun başlangıcı olacak. Buradan çıkacak kararların kadın cinayetleri için emsal nitelik taşıyabileceğini düşünüyoruz. Dilerim bir başkası bizim çektiğimiz bu acıyı çekmez. Bizim yandığımız gibi yanmaz. Başka çocuklar annesiz kalmaz” ifadelerini kullandı.

“İddianamenin bu ay içinde hazırlanmasını bekliyoruz”

Annesinin katıldığı bir televizyon programda bir görgü tanığının canlı yayına bağlanarak Sezay’ın düşmemek için balkon büyük çaba harcadığı anları gördüğünü açık ve net bir şekilde anlattığını sözlerine ekleyen Özyalçın, “Dosyada gizlilik kararı olduğu için her şeyi çok açık bir şekilde ifade edemiyoruz. Olaya şahit olan birçok komşu ve görgü tanıkları var. Biz artık iddianamenin 6’ncı ayda hazırlanmasını istiyoruz. Şimdi yeni ifade verecek kişilerde tamamladıktan sonra eğer hız verilirse biz bu ay içinde iddianamenin hazır olacağını düşünüyoruz. Bu aşamada çocuklarda babada olduğu için göremiyoruz. En azından süreç hız kazanırsa yeğenlerimizi biran evvel göreceğiz. Şuan sadece Sezay’ın telefonu inceleniyor ancak sadece onun telefonu değil o evde Sezay düştüğü anda 3 kişi bulunuyordu. Evde bulunanlarında telefonun incelenmesi gerekiyor. Dosya 2 defa savcı değiştirdi. Biz bir değişiklik daha istemiyoruz. Biz boşa geçmiş bir ay daha istemiyoruz. Biran evvel ablamın nasıl hayatını kaybettiğini öğrenmek istiyoruz. Suçlular cezalarını alsın istiyoruz” dedi.

“Gözyaşı ve ağıtla 6 aydır bekliyorum”

Sezay’ın kocasının torunlarını kendisine göstermediğini söyleyen anne Fatma Koçak, gözyaşıyla ve ağıtla 6 aydır beklediğini ağlayarak anlattı. Kızının 3 kişinin arasında öldüğünü belirten Koçak, “Biri değil 3’ü yaptı. Benim kızım ölüyorken 3’ü oradaydı. Balkondan atılıyorken 3’ü ordaydı. Benim kızım intihar etmez. Bunu vurguluya vurgulaya söylüyorum. Benim kızımı kendileri öldürdü. Kızım intihar etmedi. Kızım canını kurtarmak istiyordu. Kızımı öldürdüler” diye konuştu.

Olayın geçmişi

Özel bir şirkette genel müdür yardımcısı olarak çalışan Sezay Koçak Özahi, iddiaya göre eşi Ali Ö.’ye boşanmak istediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Sezay Koçak Özahi, 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Sezay’la eşi arasında çıkan kavganın aldatma meselesinden dolayı çıktığını ileri sürüldü. 2 çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada ifadesine başvurulan eşi Ali Ö., ifadesinde yatak odasında kavga ettiği eşinin hızla balkona yöneldiğini, kendisinin peşinden gittiğini ancak yetişemeden aşağıya atladığını anlattı. Ali Ö., sevk edildiği adliyede savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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