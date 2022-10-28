Seyyar satıcıya tokat atan zabıta görevden uzaklaştırıldı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, zabıta tarafından darp edilen seyyar satıcıyı evinde ziyaret etti.

Seyhan ilçesine bağlı 2 Bin Evler Mahallesinde bir zabıta 60 yaşındaki seyyar satıcı Turan Yıldız ile tartışmış ve daha sonrada tokat atarak yere düşürmüştü. Bu görüntülerin haber olmasının ardından Seyhan Belediyesi resmi twitter hebasından Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın seyyar satıcıyı evinde ziyaret ettiği fotoğrafı paylaştı. Paylaşımda zabıtanın işten çıkartılması için de işlemlerin başlatıldığı görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.