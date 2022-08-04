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Şeytanın bile aklına gelmez, şampuan kutusundan esrar çıktı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada narkotik köpek ‘Kadeh’ uyuşturucu tacirine geçit vermedi. Şampuan kutusuna zulalanmış vaziyette 88 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi

Asayiş 04.08.2022, 13:45
Şeytanın bile aklına gelmez, şampuan kutusundan esrar çıktı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada narkotik köpek ‘Kadeh’ uyuşturucu tacirine geçit vermedi. Şampuan kutusuna zulalanmış vaziyette 88 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Ankara’ya uyuşturucu kaçıran bir şüpheliyi takibe alındı. Şüphelinin bulunduğu araç jandarma yol kontrol noktasında durduruldu ve narkotik köpek ‘Kadeh’ tarafından arandı. Yapılan arama sonucunda şampuan kutusuna zulalanmış vaziyette 88 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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