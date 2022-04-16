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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatının iftar programına katıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatının iftar programına katıldı
Seyrantepe TEM otoyolunda seyir halindeyken aniden açılan bir hafriyat kamyonu damperi, yön tabelasına çarptı
(İSTANBUL) Seyrantepe TEM otoyolunda seyir halindeyken aniden açılan bir hafriyat kamyonu damperi, yön tabelasına çarptı. Bir kısmı parçalanan yön tabelası, yıkılma tehlikesi geçirirken trafik durma noktasına geldi. Ekipler yön tabelalarını kaldırmak için çalışma başlattı.
Asayiş 16.04.2022, 17:51
(İSTANBUL) Seyrantepe TEM otoyolunda seyir halindeyken aniden açılan bir hafriyat kamyonu damperi, yön tabelasına çarptı. Bir kısmı parçalanan yön tabelası, yıkılma tehlikesi geçirirken trafik durma noktasına geldi. Ekipler yön tabelalarını kaldırmak için çalışma başlattı.