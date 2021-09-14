Seyitgazi’de çıkan yangında 5 dönüm tarım arazisi küle döndü

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde boş tarım arazisinde çıkan yangın sonucu 5 dönümlük alan küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Sarayören ile Kiravdan mahallesi sınırında bulunan boş tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılırken, yangını gören çevredekiler itfaiye ve jandarmaya haber verdi. Yangının, arazi içerisindeki güneş panellerinin yakınında çıkması paniğe neden oldu. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çevredekilerin ve Sarayören Mahalle Muhtarı Tevfik Demir’in yardımıyla yangını büyümeden söndürdü.

Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yaklaşık 5 dönümlük tarım arazisi küle döndü. Jandarma ekipleri yangın olay hakkında soruşturma başlattı.

Yangın hakkında bilgi veren Sarayören Muhtarı Tevfik Demir, "Akşam saatlerinde Sarayören ile Kiravdan mahalleleri sınırındaki güneş enerji panellerinin olduğu bölgede yangın olduğu ihbarı geldi. İhbarı alır almaz jandarma itfaiye ekipleriyle iletişime geçerek yangın bölgesine intikal ettik. İtfaiye aracı gelene kadar yangına müdahale edip söndürmeye çalıştık. İtfaiye geldiğinde kalan yerleri söndürerek, soğutma çalışması yapıp yangının başka bölgelere sıcramasını engelledik" dedi.