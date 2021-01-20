Seyir halindeyken yanmaya başlayan işçi servisi küle döndü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeyken biranda yanmaya başlayan işçi servisi küle döndü. Servis kullanılamaz hale gelirken, boş olması da faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 P 0552 plakalı işçi servisi henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Durumu fark edip inen sürücü canını kurtarırken, alevlerle tüm servisi kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen serviste çekici ile kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.