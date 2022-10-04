Seyir halindeyken yangın çıkan tır bariyerlere çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır bariyerlere çarptı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit-4 mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Salih Bozkurt (43) yönetimindeki 63 TG 009 plakalı tırın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. O sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın ardından yangın büyüdü. Sürücü zorlukla araçtan çıkarak kurtuldu. Alev alev yanan tırı görenler durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek tırı 1 saatte söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi. Kapanan karayolu tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.