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Seyir halindeyken tır dorsesi ikiye ayrıldı
HATAY’IN PAYAS İLÇESİNDE, SEYİR HALİNDEKİ RULO SAC YÜKLÜ TIR’IN DORSESİ ORTADAN ÇÖKTÜ VE İKİYE BÖLÜNDÜ. KAZADA ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI.
Asayiş 22.07.2020, 23:38
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Hatay’ın Payas ilçesinde, seyir halindeki rulo sac yüklü tırın dorsesi ortadan çöktü ve ikiye bölündü. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.
Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Payas E5 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 25 ton ağırlında tek parça rulo sac yüküyle seyir halinde olan tırın dorsesi çöktü ve ikiye bölündü. Durumu fark eden vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis güvenlik nedeniyle yolu trafiğe kapattı. Tır vinç ile çekildikten sonra yol ulaşıma tekrardan açıldı.
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