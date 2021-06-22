Seyir halindeyken bir anda alev aldı

Bilecik’te seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay; Bilecik-Gölpazarı karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Vezirhan beldesinden Gölpazarı istikametine seyir halindeki Yücel A. yönetimindeki 11 AAY 476 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Ardından alev alan araç yanmaya başlarken, yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangını sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan E.D. isimli şahıslar yara almadan atlatırken, araçta büyük hasar meydana ageldi.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.