Seyir halindeyken başlayan tartışma durakta kavgaya dönüştü

Elazığ’da, dolmuş şoförlerinin seyir halindeyken yaşadığı tartışma, durakta kavgaya dönüştü. Kavga, durakta bulunanların araya girmesi ile sonlandırıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Hozat Garajında meydana geldi. İddiaya göre, Doğukent ve Ulukent arasında sefer yapan şehir yolcu minibüsü şoförleri henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, tarafların son durak olan Hozat Garajına gelmeleri ile kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, durakta bulunanların araya girmesi ile sonlandı.