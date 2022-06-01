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Seyir halindeyken alev aldı, faciayı itfaiye ekibi engelledi
Diyarbakır’da bir otomobil seyir halindeyken alev aldı, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi faciayı önledi.
Asayiş 01.06.2022, 09:51
Diyarbakır’da bir otomobil seyir halindeyken alev aldı, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi faciayı önledi.
Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Diclekent Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 GS 998 plakalı otomobil seyir halinde iken elektrik kontağından kaynaklı alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda araç, alevlere teslim olmadan büyük bir facianın önüne geçilerek söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken alev alan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.