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Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Malatya’da seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Asayiş 22.04.2021, 21:48
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Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Malatya’da seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Olay, Battalgazi Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya-Elazığ karayolu Hacıhaliloğluçiftliği mevkiinde Fiat marka 34 RR 6627 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğinin alındığı olayda, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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