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Seyir halindeyken alev alan araç, sürücülerin müdahalesi ile söndürüldü
Elazığ’da seyir halindeki otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Otomobil, yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Asayiş 29.08.2022, 11:11
Elazığ’da seyir halindeki otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Otomobil, yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Olay, merkez Cahit Dalokay Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobilin motoru seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yolun ortasında duran sürücü kendini dışarı attı. O sırada yoldan geçen diğer sürücüler, araca yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Araç tam olarak alev almadan kısa süre içerisinde söndürüldü.
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