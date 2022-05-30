Seyir halindeki tüp kamyonetinin önüne atladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki kamyonetin önüne atlayan bir kişi kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Şahsın kendisini kamyonetin önüne atma anları ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza; Side-Kumköy yolu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kumköy istikametinden Side istikametine seyir halindeki A.M.G.’nin kullandığı 07 JU 310 plakalı tüp kamyoneti Side Jandarma Karakolu yakınlarında aniden önüne fırlayan İsa Tosun’a çaptı.

Tüp kamyonetinin çarpmasıyla asfalta savrularak yaralanan İsa Tosun, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından olay yerinin yakınında bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsünü güvenlik kameraları kurtardı

Kazanın ardından kamyonetten inen ve neye uğradığını anlayamayan kamyonet sürücüsünü çevredeki güvenlik kameraları ve kazayı gören vatandaşlar kurtardı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, İsa Tosun’un yolun ortasında bir süre yürüdükten sonra kamyoneti gördüğü anda kendisini kamyonetin önüne attığı, gözlendi. Araç sürücüsü, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ifadesinin alınmasının ardından karakoldan serbest bırakıldı.

İsa Tosun’un kaza öncesinde madde kullanmak suçundan Side Jandarma Karakolunda ifade verdiği, karakoldan ayrıldığı sırada yolun karşısına geçerken kamyonetin önüne atladığı belirtildi.