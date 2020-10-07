Seyir halindeki tır’ın yükü kaydı, limon sandıkları otoyola saçıldı
MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE, MERSİN ADANA OTOYOLU ÇEŞMELİ GİRİŞİNDE LİMON YÜKLÜ TIR SEYİR HALİNDEYKEN YÜKÜ KAYDI, DORSEDEN DÖKÜLEN YÜZLERCE KASA LİMON OTOYOLA SAÇILDI. ÖLÜ YA DA YARALININ OLMADIĞI KAZADA MADDİ ZARAR OLUŞTU.
Mersin’in Erdemli ilçesinde, Mersin Adana Otoyolu Çeşmeli girişinde limon yüklü tır seyir halindeyken yükü kaydı, dorseden dökülen yüzlerce kasa limon otoyola saçıldı.
Ölü ya da yaralının olmadığı kazada maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre kaza Mersin Adana Otoyolu Çeşmeli girişinde meydana geldi. Abuzer K. yönetimindeki TRZ-622 plakalı tırın dorsesinde bulunan limon kasaları Çeşmeli otoyol girişinde kaydı. İstanbul’a gönderilmek üzere yola çıktığı öğrenilen yüzlerce kasa limon otoyola saçıldı. Başka kazanın yaşanmaması için Mersin Bölge Trafik Ekipleri ile karayolları ekipleri yol güzergahında güvenlik önlemleri aldı.
Yola saçılan limonlar ve plastik kasalar işçiler tarafından temizlendi. Zarar görmeyen limonlar ile hurda hale gelen plastik kasalar da yine işçiler tarafından toplanıp bir kamyona yüklendi. Tırın dorsesinde kalan diğer limonlarda kaza yerine gelen başka bir tıra aktarıldı. Temizlik çalışmasının ardından kontrollü geçiş sağlanan yol tamamen trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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