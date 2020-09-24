Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı
ÇEKİCİ YANGINI
Bilecik’in Bozüyük ilçesi girişinde seyir halindeki bir tırın römorkunun lastikleri alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi olay yerine yakın bölgede uygulama yapan Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis ekipleri yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu ilçe girişinde meydana gelen olayda seyir halindeki Murat D. idaresindeki 55 UZF 478 plakalı tırın römork bölümündeki lastik balatalarının aşırı ısınması sonucunda lastikler alev aldı. Kısa sürede çoğalan alevler bir anda römorku sardı. O bölgede uygulama yapan ve yangını fark eden Bölge Trafik İstasyon Amirliğine bağlı polis ekipleri hızla olay yerine giderek yangın tüpünü kaparak yangına müdahale etti. İlk müdahaleyi yapan polis ekipleri tarafından yangının büyümesi önlenirken bir süre sonra olay yerine ulaşan Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı. İlçe trafik ekiplerince yangın bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alındı. Çevre yolunda trafik bir süreliğine dururken yangının söndürülmesinin ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Tır çekicisinin yol dışı edilmesiyle çevre yolunda trafik normal akışına döndü.
|İmsak
|05:22
|Güneş
|06:47
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:06
|Yatsı
|20:25
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0