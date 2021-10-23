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Seyir halindeki tırın dorsesi alev alev yandı

Samsun’da seyir halinde olan gümrük malı yüklü tırın dorsesi alev alev yandı.

Asayiş 23.10.2021, 19:09
Seyir halindeki tırın dorsesi alev alev yandı

Samsun’da seyir halinde olan gümrük malı yüklü tırın dorsesi alev alev yandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Samsun Ankara karayolu Ahulu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Kazakistan’a şarküteri ürünü götüren Mehmet I. idaresindeki CE-008-VO çekici, UW-292-U dorse plakalı tır seyir halindeyken yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü aracını kanara çekip tırın çekicisini ayırıp yangına söndürme tüpleri ile müdahale etti. Alevler biranda tırın dorsesini sardı. Derse ve içindeki ürünler alev alev yanarken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek güçlükle söndürdü. Araç trafiği yan yoldan sağlanırken, iş makinası yardımıyla yanan ürünler yol kenarına kaldırıldı. Yangının sebebi araştırılıyor.

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