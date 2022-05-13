Seyir halindeki tır alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan tırın sürücüsü son anda kurtuldu.

Olay, Bartın-Safranbolu D-755 karayolu Yazıköy Köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Kastamonu istikametine seyir halinde olan Ayhan Koçak, idaresindeki 06 BCA 553 plakalı cam madeni yüklü tırın motor kısmı, bir anda alev aldı. Durumu fark eden Koçak, aracını yolun kenarına park edip, son anda kendini araçtan dışarı atarak kurtardı. Tırın kabin kısmını kısa sürede kaplayan alevler bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenirken ihbar üzerine olay yerine polis ve Safranbolu Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, tırın kabin kısmı ve motor kısmı kullanılmaz hale gelerek maddi hasar meydana geldi.