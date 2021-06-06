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Seyir halindeki tır alev aldı

Karabük’te seyir halindeki bir tır aniden alev aldı. Durumu fark eden uygulama noktasındaki polisler yangın tüpleri ile alevlere ilk müdahaleyi yaparak sürücüyü alevlerin arasında kalmaktan kurtardı.

Asayiş 06.06.2021, 17:54
Seyir halindeki tır alev aldı

Karabük’te seyir halindeki bir tır aniden alev aldı. Durumu fark eden uygulama noktasındaki polisler yangın tüpleri ile alevlere ilk müdahaleyi yaparak sürücüyü alevlerin arasında kalmaktan kurtardı.

Olay, kent merkezi Kardemir kavşağında meydana geldi. Abdülkadir Çalık idaresindeki maden yüklü 42 EJ 202 plakalı Man marka tır, KARDEMİR kavşağında seyir halindeyken turbosunun patlaması sonucu alev aldı. Uygulama noktasında görevli polis ekipleri tırdan alevlerin çıktığını fark edince ellerine aldıkları yangın tüpü ile koşarak aracı durdurdu. Sürücüyü alevlerin arasında kalmaktan kurtaran ekipler, yangın tüpleri ile alevlere ilk müdahaleyi yaparak itfaiyeye haber verdi. Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak yangını kısa sürede söndürdü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangın sonrası tır, bir başka tır tarafından çekilerek olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
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