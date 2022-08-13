Seyir halindeki pikap alev topuna döndü

Elazığ’ın Palu ilçesinde seyir halindeki bir pikap çıkan yangında alev topuna döndü.

Olay, Palu ilçesine bağlı Gümüşkaynak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki pikabın motor kısmından alevler yükseldi. Alevler kısa sürede aracı sardı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracı alev topuna dönen şoförü, yangına müdahale eden vatandaşlar teselli etti. Pikaptan çıkan duman, bir anda gökyüzünü kapladı. Bölgeye ulaşan ekipler, alevlere köpüklü suyla müdahale edip yangın söndürürken pikap kullanılamaz hale geldi.