Seyir halindeki otomobil yandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Nusaybin’e bağlı Tekirköyü Mahallesi mevkiinde İpek yolu üzerinde meydana geldi. Yücel Yıldız yönetimindeki 60 AJ 501 plakalı otomobil seyir halindeyken bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Durumu erken fark eden sürücü Yıldız, otomobilini durdurup kendini dışarı attı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına köpüklü suyla müdahale ederek kontrol altına aldı. Bir süre tek şeridi kapatılan İpek yolu, yangının kontrol altına alınması üzerine tekrar trafiğe açıldı. Yangın sonrası otomobilden geriye iskeleti kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.