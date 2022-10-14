Seyir halindeki otomobil motor kısmından yandı

DÜZCE(İHA) – Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen yangında otomobil küle döndü. Seyir halindeki aracın motor kısmından alevler yükseldi.

Yangın, Anadolu Otoyolu Düzce ili Kaynaşlı ilçesi mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Tamer I. idaresindeki 34 JR 4571 plakalı Volvo marka otomobil Kaynaşlı ilçesi mevkiine geldiğinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı kenara çekerek hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangında aracın ön kısmı hurda yığını haline gelirken araç çekici yardımı ile çekilerek yol trafiğe açıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.