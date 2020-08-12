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Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
BURSA'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN SONUCU OTOMOBİL YANARAK ZARAR GÖRDÜ.
Asayiş 12.08.2020, 11:55
Bursa’da seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre olay Ahmet Akyollu Caddesinde meydana geldi. T.S idaresindeki 16 JV 355 plakalı otomobil seyir halindeyken araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü aracı hemen yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra dumanlar yerine alevlere bıraktı. Alev alev yanan otomobil gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
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