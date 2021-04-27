Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Sakarya’nın Ferizli ilçesi D650 karayolunda seyir halinde iken alev topuna dönen otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Ferizli ilçesi D650 Adapazarı-Karasu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametine seyir halinde olan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Renault marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı seyir halindeyken yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alevlerin kapladığı otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Çıkan yangında büyük oranda yanarak kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlatırken itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği anlar vatandaşlar tarafından kayda alındı.