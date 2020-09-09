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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

DÜZCE’DE SEYİR HALİNDEYKEN OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Asayiş 09.09.2020, 10:10
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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

DÜZCE (İHA) – Düzce’de seyir halindeyken otomobil alev topuna döndü.

Yangın Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Şifalı su mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce’den Zonguldak istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki 81 AAV 025 plakalı otomobil, Şifalı Su mevki’inde motor kısmından yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alev topuna dönen otomobili söndürdü. Yangın nedeni ile kısa süreli Zonguldak istikameti trafiğe tek şeritten açık tutulurken, araç çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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