Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü. Kendini dışarı atan sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Arzu Kalabak’ın kullandığı 06 BAV 903 plakalı otomobil, Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde Zeynel Şenol Köprüsü’nü geçtiği sırada yanmaya başladı. Alevler bir anda aracı sararken, sürücü araçtan inip uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen araç ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.