Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa’da seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmı bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Akçağlayan Mahallesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan araç, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev almaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi aracın sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yapsa da alevler sönmedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, alev topuna dönen araç vatandaşların amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.