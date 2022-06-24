Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücüsü yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Seydişehir-Beyşehir yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mücahit A. idaresindeki 42 K 6326 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden alev aldı. Aracından yükselen alevleri fark eden sürücü Mücahit A., otomobilini durdurarak yangına müdahale etmek istedi. Aracın yandığını gören vatandaşlar hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler müdahale ederek yangını söndürdü. Yangına müdahale etmek isterken vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak yaralanan sürücüsü Mücahit A. ise ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.