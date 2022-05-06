Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Elazığ’da seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Olay, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Aracı durduran sürücü kendini dışarı attı. Yardıma ilk koşan ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri oldu. Yangın tüpü ile gelen jandarma personeli araca müdahale ederek yangının daha fazla büyümesini önledi. Bu sırada olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.