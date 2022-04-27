Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğinin kesilmesi) "O kadar kandil gönderdik bir tanesi kullanılmamış. Bizimkini kullanmayıp ne yaptı, hayatlarında görmeyen lüksü kullanırlardı eskiden. Şimdi kandili kullanmıyorsun lüksü kull
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Gezi Parkı olayları) İlk dönemlerde Taksim Meydanı’nda olmayan yoktu ki. Ağacı kökünden sökmeye MHP’lilerde bir eğilim göremezsin. Baktılar ki ağaç yerine memleketi yıkıyorlar, o zaman dediler ki dur."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Gezi Parkı olayları) Ağaç keseceğiz diye gidiyorsunuz kurşun atıyorsunuz. Bunun neresinde istibdat diye yazıyor."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: (DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’ın açıklamaları) "6 kişi ile bir yere varılamayacaksa o zaman tek başına nasıl seçime girip sonuç alacağını şimdiden düşünüyor ve uyarıyor. Demek ki 5’ine de aynı uyarı gelirse ortada 6 d
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı konuşması) “Helalleşmeyi kavgalaşmaya çevirmenin anlamı yok. Şu an Türkiye’de helalleşme ile başlayıp, kavgalaşmayla yola devam etmek istiyor."
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
Asayiş 27.04.2022, 19:56
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Günberi köyü Sorkuncuk Mahallesi’nde ikamet eden Şakir Dürgümen’e ait seyir halindeki otomobil, bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede yangın büyüyerek tüm aracı sardı. İhbar üzerine yangına Pınarbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.