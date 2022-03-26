Son Dakika
MSB: "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın ben
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Sakarya D-100 Karayolu’nda seyir halinde olan otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 26.03.2022, 12:16
Sakarya D-100 Karayolu’nda seyir halinde olan otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın, D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmı seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yolun kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken otomobilin alev alev yanışı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alev alan otomobile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve o anları kayda alan kişinin, “Abi inceden patlıyormuş” söylemleri yer alıyor.