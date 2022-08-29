Seyir halindeki otomobil alev aldı: 4 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin alev alması sonucu araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay, İstanbul-Samsun karayolu üzerinde bulunan Hacıhamza köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Samsun yönüne seyir halinde bulunan 60 EU107 plakalı otomobil, Hacıhamza köyüne geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşlar ve sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yanan araç kısa sürede söndürülürken, meydana gelen olayda otomobilde bulunan F.C. (22), S.C.(48), O.C. (29) ve A.C. (53) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılarak ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.