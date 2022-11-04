Seyir halindeki otobüsten düşen yaşlı kadın yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşlı kadın hareket halindeki otobüsten inmek isteyince yere düşerek yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Devrim Bulvarı, İsmail Sidal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolcu indirmek için durağa yanaşan otobüs hareket halinde iken, açık kapıdan inmek isteyen S.H. (79) yola düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, özel hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.