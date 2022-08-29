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Seyir halindeki otobüste yangın çıktı, şoförün dikkati faciayı önledi
Kocaeli’nin Derince ilçesinde seyir halindeki otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Şoförün dikkati sayesinde yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Asayiş 29.08.2022, 16:41
Kocaeli’nin Derince ilçesinde seyir halindeki otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Şoförün dikkati sayesinde yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Yangın, D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 BR 285 plakalı halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayı fark eden şoför, otobüsü durdurarak hemen yolcuları indirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürülürken, herhangi bir yaralanan olmadı.
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