Seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale gelirken, şoför, muavin ve 23 yolcu tahliye edildi. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, otobüsün motor bölümünden başlayan yangında alevlerin yükseldiği görülüyor.

Ankara’ya gitmek için İzmir’den yola çıkan Recep Arıdıcı idaresindeki 26 RN 025 plakalı yolcu otobüsü, Manisa’nın Kula ilçesinde İzmir-Ankara D300 karayolu Körez Mahallesi kavşağına geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otobüsteki şoför, muavin ve 23 yolcu hemen tahliye edilirken, çevredeki vatandaşlar bir yandan yangın tüpleri ile yangına müdahale edip bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor bölümünde başlayan yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yaklaşık yarım saatte tamamen söndürülen yangında herhangi bir yaralanma olmadı.

Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Öte yandan şoförün dikkati sayesinde büyük bir faciaya yol açmadan fark edilen otobüsteki yangın, çevredeki bir vatandaşın da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motor kısmında yanma başlayan otobüsten alevlerin yükseldiği, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına hemen müdahale ettiği görülüyor.

Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.