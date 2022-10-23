Seyir halindeki motosiklete çarptı, sürücüsünü böyle bıçakladı

Kastamonu’da Cebrail Mahallesi’nde gece vakti seyir halindeki motosiklete çarparak sürücüsünü düşüren ardından bıçaklayan otomobil sürücüsü, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.

Olay, Kastamonu’da Cebrail Mahallesi Uzun Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.M. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, T.S. yönetimindeki motosiklete arkadan çarparak park halindeki araçların arasına sıkıştırdı. Daha sonra aracından inen O.M., yere düşen ve aracın altında sıkışan motosiklet sürücüsü T.S.’yi darp edip bıçakladı. T.S. olayda yaralanırken saldırgan şahıs ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.S., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaçan şahıs gözaltına alındı

Otomobiliyle olay yerinden uzaklaşan O.M. ise, Kastamonu Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olaya karışan şahıslar arasında daha önceden husumet olduğu iddia edildi. Yaşanan olayda ise park halindeki 3 araçta maddi hasar meydana geldi.