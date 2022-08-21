banner528

banner549

banner547

Son Dakika
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu

Seyir halindeki motosiklet alev aldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde hareket halindeki plakasız motosiklet alev alması sonucu çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 21.08.2022, 11:58
Seyir halindeki motosiklet alev aldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde hareket halindeki plakasız motosiklet alev alması sonucu çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Müftü Mahallesi Köprübaşı mevkisinde bir kafe önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hareket halinde olan bir motosiklet, kafe önüne geldiğinde alev alev yanmaya başladı. Yanan motosikletin üzerindeki sürücüsü ve yanındaki kişi motosikleti bırakıp kaçtı. Alev alan motosiklete çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri motosikleti bırakıp kaçan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı. Yanan motosikletin daha sonra emniyet otoparkına çekildiği öğrenildi.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu