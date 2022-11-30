Seyir halindeki minibüs trafikte tehlike saçtı

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Gültepe Mahallesi Petrol City AVM’nin önünde meydana geldi. Sürücüsünün kapıları açık şekilde trafiğe çıktığı minibüs, seyir halindeki iki araca çarptı, maddi hasarın meydana geldiği kazada yol kenarında bekleyen vatandaşlar son anda kurtuldu. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.