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Seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu
Bursa’da seyir halindeki servis minibüsü alevlere teslim oldu.
Asayiş 31.10.2021, 14:54
Bursa’da seyir halindeki servis minibüsü alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Mudanya istikametine doğru ilerlediği sırada aldığı kokuyla araçtan inen servis minibüsü şoförü, aracı yolun sağına çekti. Minibüsün ön kısmından yükselen dumanların ardından araç bir anda alev topuna döndü. 3 şeritli yol kontrol amaçlı tek şeride indirilirken, yaşanan korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.