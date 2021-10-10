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Seyir halindeki LPG’li otomobil alev aldı

Kırıkkale’de seyir halindeki LPG’li otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asayiş 10.10.2021, 16:31
Seyir halindeki LPG’li otomobil alev aldı

Kırıkkale’de seyir halindeki LPG’li otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale’de Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi’nde, Ahmet Yurdakul idaresindeki 20 ACE 988 plakalı Volkswagen Polo model marka LPG’li otomobil, seyir halindeyken motor bölümü alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının aküden kaynaklandığını belirledi.

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