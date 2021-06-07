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Seyir halindeki kamyonda bulunan balyalar yandı

Antalya’da seyir halinde ilerleyen saman balyası taşıyan kamyon birdenbire alev aldı. Sürücü durumu fark edince balyaları yol kenarına boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yanan balyaları söndürdü. Balyalar yangının ormana sıçramaması için kepçe ile gömüldü.

Asayiş 07.06.2021, 17:17
Seyir halindeki kamyonda bulunan balyalar yandı

Antalya’da seyir halinde ilerleyen saman balyası taşıyan kamyon birdenbire alev aldı. Sürücü durumu fark edince balyaları yol kenarına boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yanan balyaları söndürdü. Balyalar yangının ormana sıçramaması için kepçe ile gömüldü.

Olay, Serik ilçesine bağlı Gebiz Haciosmanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Erşan Toklu, kamyonda yüklü olan saman balyaları arasında çıkan dumanı fark edince aracı park etti. Saman balyalarını damperi kaldırarak boşaltan sürücü durumu 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen Gebiz Orman İşletmesine bağlı 2 arazöz ile itfaiye ekiplerine bağlı söndürme aracı geldi. Yanan balyalar söndürüldü. Ormana sıçramaması için ise kepçe yardımıyla balyalar gömüldü.
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