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Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Kütahya-Eskişehir karayolunda seyir halinde olan bir kamyon alev alev yandı.

Asayiş 23.08.2022, 09:31
Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Kütahya-Eskişehir karayolunda seyir halinde olan bir kamyon alev alev yandı.

Kütahya-Eskişehir karayolunun 14. kilometresinde yaşanan araç yangınında, kasasında midibüs bulunan kamyon alev alev yandı. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. 2 itfaiye aracının yangına müdahalesi sırasında Kütahya-Eskişehir karayolu trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından kamyon bulunduğu yerden kaldırılırken yol trafiğe açıldı.

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