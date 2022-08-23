Son Dakika
Seyir halindeki kamyon alev alev yandı
Kütahya-Eskişehir karayolunda seyir halinde olan bir kamyon alev alev yandı.
Asayiş 23.08.2022, 09:31
Kütahya-Eskişehir karayolunda seyir halinde olan bir kamyon alev alev yandı.
Kütahya-Eskişehir karayolunun 14. kilometresinde yaşanan araç yangınında, kasasında midibüs bulunan kamyon alev alev yandı. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. 2 itfaiye aracının yangına müdahalesi sırasında Kütahya-Eskişehir karayolu trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından kamyon bulunduğu yerden kaldırılırken yol trafiğe açıldı.