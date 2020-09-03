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Seyir halindeki cip yandı
MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ CİPTE ÇIKAN YANGIN MADDİ HASARA YOL AÇTI.
Asayiş 03.09.2020, 10:59
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Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki cipte çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Pozantı- Tarsus istikameti Damlama mevkisinde seyir halinde olan Ali Gazi idaresindeki 31 AN 117 plakalı Range Rover markalı cipin motor bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede aracı saran yangın, sürücünün haber vermesiyle olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sonucu aracın motor kısmı büyük hasar gördü.
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