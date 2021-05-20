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Seyir halindeki araçta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Burdur’un Bucak ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Asayiş 20.05.2021, 11:16
Seyir halindeki araçta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Burdur’un Bucak ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Burdur’un Bucak ilçesi Çobanpınar Dutalan yol ayrımında seyir halinde olan 07 AIL 527 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilden çıkan dumanı fark eden sürücüsü Fatih Demir, aracı yol kenarına çekerek Bucak İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi. Olay yerine gelen Bucak İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, otomobile müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.
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