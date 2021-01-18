Seyir halindeki araca asılıp ölüme davetiye çıkardılar

Siirt-Kurtalan karayolunda 4 çocuk, seyir halindeki kamyonete tutundu. Çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Siirt-Kurtalan karayolunda 4 çocuk, seyir halinde olan araca asıldı. Aracın arka kısmına asılan çocuklar tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Çocukları gören çevredeki vatandaşların yürekleri ağzına geldi. Bir vatandaş, çocukların faciaya davetiye çıkaran yolcuğunu cep telefonu ile kaydetti.