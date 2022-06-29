Seyir halindeki araç kurşunlandı

Adana’nın Kozan ilçesinde seyir halindeki araç kurşunladı. Silahlı saldırıda kurşunlar araç kapısına isabet ederken yaralanan olmadı.

Olay, saat saat 20.00 sıralarında Kozan’ın Bağözü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A.’nın kullandığı otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Silahlı saldırıda kurşunlar araç kapısına isabet ederken yaralanan olmadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.