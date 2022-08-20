banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar

Seyir halinde lastiği patlayan otomobil kaldırıma çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde seyir halinde lastiği patlayan otomobil kaldırıma çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Asayiş 20.08.2022, 08:01
Seyir halinde lastiği patlayan otomobil kaldırıma çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde seyir halinde lastiği patlayan otomobil kaldırıma çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek İlçesi Uzunçay Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücü A.K. idaresindeki 67 NL 955 plakalı aracın lastiğinin patlaması neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile ana yol üzerindeki kaldırıma çarpması sonucunda meydana gelen kazada sürücü A.K. hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla yaralı Devrek Devlet Hastanesinde tedavi alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Yorumlar (0)
25°
açık